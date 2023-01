“Siempre he sido una mujer fuerte y con aspiraciones”: Gal Gadot

Aunque la mayor parte de la opinión pública relacione irremediablemente su nombre con el de la superheroína Wonder Woman desde hace poco más de un año, la actriz y exmodelo Gal Gadot ha querido demostrar claramente ahora que la determinación y la autosuficiencia que se desprenden de su carácter nada tienen que ver con el famoso personaje, sino con los profundos valores que le inculcó su propia madre cuando solo era una niña.

"Mi madre nos educó a mí y a mi hermana para que fuéramos chicas fuertes, seguras de sí mismas y con aspiraciones en la vida. Y la verdad es que yo siempre me he sentido capaz de lograr todo aquello que me proponía. No estoy diciendo que sea mejor que cualquier hombre, sino que todos tenemos el mismo cerebro y la habilidad de conseguir las mismas cosas en la vida", confiesa la actriz en el nuevo número de la revista Marie Claire.

Pero no es menos cierto que la estrella israelí siempre tendrá a la famosa justiciera de DC como uno de sus grandes referentes del mundo del entretenimiento, sobre todo porque, a diferencia de Wonder Woman, la artista suele evitar de forma instintiva aquellos "conflictos" que en su opinión son necesarios para alcanzar un mundo mejor.

"La verdad es que yo nunca disfruto del conflicto. No soy como Wonder Woman, que lucha por todo aquello que es justo. Yo no soy una luchadora, aunque trato en todo momento de hacer lo correcto", apuntó en la misma conversación.

Una de las causas que tanto Wonder Woman como la propia Gal Gadot defienden apasionadamente, con actos y palabras, es la convicción de que mujeres y hombres deben disfrutar de un trato igualitario en todos los ámbitos de la vida. Por ello, la intérprete de 32 años no tiene reparo alguno a la hora de expresar abiertamente sus previsiones de futuro en lo que al legado del movimiento feminista se refiere.

"Nos queda un largo camino por recorrer a la hora de hacer que el sexo y el género no sean factores relevantes. Sinceramente, no sé si alcanzaremos este ideal algún día. Espero que así sea, básicamente porque la vida sería mucho menos complicada y más disfrutable para todos, para los hombres también, por cierto", aseguró.