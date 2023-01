"Siempre he sido un admirador de Sofía Vergara": Pitbull

Al cantante Pitbull le hizo mucha ilusión que su amiga Sofía Vergara le pidiera que actuase en su boda con el actor Joe Manganiello, que se celebró en el complejo turístico The Breakers en Palm Beach, Florida, en noviembre.

"Sofía y yo nos conocemos desde hace seis o siete años, pero siempre he sido un gran admirador suyo. Si te fijas, en las entrevistas que me hacían hace tiempo, cuando me preguntaban quién creía que era la mujer más guapa o quién me parecía muy atractiva, siempre respondía: Sofía Vergara. Viendo lo que ha hecho con su carrera, desde el principio hasta ahora, para mí fue un honor y una bendición estar en su boda y formar parte de un día tan especial para ella", confesó el cantante a 'Entertainment Tonight'.

Sofía no pudo resistirse a subirse al escenario para acompañar a Pitbull durante el concierto que ofreció en su boda para sorpresa de su flamante marido, que parece no ser capaz de seguirle el ritmo a la colombiana en materia de fiesta.

"Fue muy divertido. Y ya sabes, Sofía sabe cómo pasárselo bien. A la tercera canción -actué durante 45 minutos- ya estaba subida al escenario con todas sus guapísimas damas de honor y sus amigos, y ahí fue cuando comenzó la fiesta. Ella baila más que Joe, sin duda. Y él no paraba de mirar al escenario con cara de: '¡Dios mío!'. Y su familia estaba en plan: 'Dios, este va a ser un viaje muy largo'. Lo será, amigo. Pero prepárate, porque va a ser divertido".

Por: Bang Showbiz