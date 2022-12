Sia se siente 'acechada' por los paparazzi

La cantante y compositora Sia odia el acoso mediático que tiene que soportar debido a su fama de estrella del pop, e incluso sus amigos se quedaron sorprendidos cuando comprobaron cómo es un día normal en la vida de la artista y cuando tuvieron que lidiar ellos mismos con los paparazzi.

"Es desagradable. Me hace sentirme acechada. Mis amigos estaban conmigo el otro día cuando los paparazzi me esperaban en el aeropuerto y fue como si todos tuvieran diarrea, y les tuve que explicar... Tienes que ponerte en modo avión o en modo lucha. Te sientes como una presa y ellos son los cazadores que te están acechando. ¿Te gustaría vivir tu vida sintiéndote como una presa? Probablemente no", confesó a la cadena de televisión australiana Seven.

A parte de su éxito como artista solista, Sia también ha escrito temas para estrellas de la talla de Rihanna, Flo Rida o Rita Ora.

La compositora siempre ha intentado vivir una "vida normal" y trabajar en la industria de la música, aunque admite que no es una tarea fácil.

"Simplemente quiero una vida normal, como una persona normal, pero seguir haciendo música y cantando. Pero quiero hacer eso sin tener que sacrificar el tener una vida normal, eso es todo lo que quiero", añadió.