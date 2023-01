Shannon de Lima, en su primer aniversario con Marc Anthony: 'Encontré al amor de mi vida'

La modelo Shannon de Lima es poco dada a hablar de su relación con su marido, el cantante Marc Anthony, públicamente, pero de vez en cuando es capaz de hacer una excepción a esta norma para celebrar los acontecimientos más importantes de su vida en común. Así que con motivo de su primer aniversario de casada este miércoles ha echado mano de su cuenta de Instagram para proclamar su amor por Marc y lo afortunada que se siente por haberle encontrado.

"Te conocí el 11 de noviembre de 2011 y nos casamos el 11 de noviembre de 2014. Qué feliz me siento porque encontré al amor de mi vida. ¡Feliz aniversario, mi amor! Nuestro primer año de casados. Te amo. Gracias a todos por sus bellos comentarios", escribió la venezolana.

A pesar de las bonitas palabras que le ha dedicado su mujer, Marc ha preferido no responderle a través de la esfera virtual porque, como él mismo ha reconocido en el pasado, nunca se ha sentido cómodo exponiendo sus sentimientos más íntimos ante todos sus seguidores.

"Aunque yo utilizo las redes sociales para mantenerme en contacto con mi público, soy una persona bastante privada y no me expongo a estar conectado 24 horas al día. No me gusta mostrar mi lado más personal en las redes sociales", explicaba el cantante al periódico ELDÍA.es.