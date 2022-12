Shakira revela algunas incidencias de su polémico video con Rihanna

A pesar del revuelo que ha generado su último videoclip, 'Can't Remember To Forget You', y las críticas que ha recibido por parte de algunos sectores conservadores, Shakira se siente muy orgullosa del trabajo realizado junto a su amiga Rihanna en una canción que, a su juicio, representa el espíritu "caribeño" y sus ganas de mostrarse "fiel" a sus orígenes musicales.

"Creo que Rihanna y yo tenemos muchas cosas en común, por lo que sentía que ella era la cantante perfecta para compartir este tema conmigo. Las dos somos caribeñas y siempre nos hemos sentido muy apegadas a esos ritmos de las islas que tanto nos gustan. La conexión entre las dos fue instantánea porque, más allá de lo musical, compartimos ciertos rasgos de la personalidad. Las dos nos mantenemos fieles a nuestras raíces, a ese entorno en el que hemos crecido, y estamos muy unidas a nuestras familias", aseguró Shakira a la emisora estadounidense Saturday Night Online.

Otra razón que explica su entusiasmo a la hora de trabajar con Rihanna tiene que ver con el carácter "sencillo y espontáneo" que exhibe la barbadense en las distancias cortas, una forma de ser que nunca resultó sorprendente para Shakira pese a que su compañera es una de las estrellas del pop "más exitosas" y extravagantes de los últimos tiempos. Tanto es así, que la diva latina está convencida de que su trabajo conjunto en el estudio y en el set de grabación ha ayudado a ambas a estrechar los lazos personales que las unen.

"Es una chica maravillosa, sencilla, espontánea y mucho más cercana de lo que podría parecer. Nada en ella tiene que ver con la imagen que presentan los medios, y lo cierto es que desde el principio nos llevamos fenomenal. Esa complicidad que proyectamos en el videoclip es real, nos divertimos mucho grabándolo y creo que encaja perfectamente en nuestro estilo tanto musical como personal", explicó la diva del pop.

Aunque Shakira reconoció recientemente que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, le había "prohibido" desplegar su faceta más sensual con otros hombres y, de esta forma, le había obligado a recurrir únicamente al sexo femenino para desarrollar su carrera musical, en la actualidad la intérprete prefiere destacar cómo el "apoyo" de su chico y de su hijo Milan resulta "fundamental" para poder seguir cosechando éxitos.

"Llevo muchos años de trayectoria profesional, pero siempre tengo la impresión de que cada disco es como una montaña nueva que tengo que escalar desde la base. Sin ellos [Piqué y Milan] no podría hacer nada de lo que me gusta hacer , es fundamental contar con su apoyo para seguir trabajando porque son las personas más importantes de mi vida", apuntó.