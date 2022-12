Shakira recupera su figura después de su segundo embarazo

Tres meses después de dar a la luz a Sasha, su segundo hijo con el futbolista Gerard Piqué, Shakira ha conseguido bajar el suficiente peso como para volver a ponerse sus vaqueros y desterrar así el chándal.

"Durante un temporada solo pude ponerme pantalones de chándal porque tenía justo esa talla intermedia, cuando no estás ni delgada ni gorda. ¡Pero ahora vuelvo a entrar en mis vaqueros! Lo cual siempre es una buena noticia. Pero solo he conseguido ponérmelos hace dos semanas. Antes era bastante triste, porque no podía subírmelos más allá de las rodillas", confesó la colombiana a la revista HELLO!

Siendo una fan incondicional de los vaqueros, a Shakira -madre también del pequeño Milan (2) junto a Piqué- se le hizo muy duro renunciar a esta prenda.

"Si de mí dependiera, llevaría vaqueros y camisetas todo el tiempo, incluso en las alfombras rojas. Pero entonces nadie me sacaría fotos, y eso me pondría muy triste. Así que, ya sabes, tengo que estar a la altura del resto de la población femenina y hacer un esfuerzo de vez en cuando", reconoció.

Sin embargo, la cantante no ha seguido ninguna de las dietas extremas tan populares entre sus compañeras de profesión para recuperar su figura. Ella ha preferido apostar por la alimentación sana y el ejercicio regular.

Vigilo un poco lo que como y hago ejercicio regularmente. Cambio cada día para no aburrirme, hago un poco de boxeo, bailo, juego al tenis y voy al gimnasio".

Por: Bang Showbiz