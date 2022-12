Shakira: "Milan ha cambiado mi forma de trabajar"

Una cantante que ahora se ha visto obligada a modificar su dinámica de trabajo de tal manera, que ahora dedica la mayor parte de su tiempo a cuidar de su familia mientras "simplifica" todo lo relativo a su carrera musical.

" Creo que mi hijo me ha enseñado mucho, sobre todo a simplificar, porque él requiere mi atención la mayor parte del tiempo y me obliga a dejar otras prioridades en un segundo plano . De hecho, he tenido que aprender a ser un poco más directa en mi trabajo, cambiando la forma en la que abordo mis tareas", señaló la estrella del pop a la revista Latina.

A pesar de que ahora dedica menos horas a cultivar su faceta artística, Shakira no dudó en invertir dos años de su vida en la preparación de un ambicioso disco homónimo que, tras una larga espera, saldrá a la venta a finales de este mes.

"Recuerdo cuando hablé con mi mánager por primera vez sobre el nuevo material. Me dijo: 'Vamos a hacer este álbum en dos meses', y yo empecé a reírme antes de contestarle: 'Parece que no me conoces en absoluto, vamos a hacerlo en dos años'. Y ese es exactamente el tiempo que nos llevó completarlo", explicó a la misma publicación.

La artista colombiana vive un gran momento tanto en el plano profesional como en el personal, por lo que no duda en presumir también de la idílica relación que mantiene con el padre de su hijo, el futbolista Gerard Piqué , al que le une un carácter tan similar como complementario.

"Somos muy parecidos. Nuestras personalidades son tan parecidas, que no sabemos cómo nos podemos llevar tan bien siendo tan similares. Somos totalmente compatibles, queremos las mismas cosas, nos gusta lo mismo y también odiamos lo mismo. Además, somos igual de pasionales", añadió.

