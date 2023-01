Shakira agradece a sus fans las felicitaciones por el cumpleaños de su padre

La extrovertida Shakira no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento a la fiel legión de admiradores que atesora en las redes sociales por los "buenos deseos" que ha venido recibiendo con motivo del 85 cumpleaños de su padre, William Mebarak, con quien la estrella del pop disfrutó recientemente de un agradable evento familiar al que también se unió su madre Nidia.

Publicidad

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño y buenos deseos para mi papá en su cumple!! Muah! Shak", les dirigió a sus admiradores a través de Instagram junto a una imagen que ponía de manifiesto la felicidad que irradiaban los tres ante un encuentro tan especial.

"Feliz 85 cumpleaños, papi", escribió directamente para su progenitor en una publicación anterior cuya imagen retrataba únicamente a padre e hija.

Aunque el veterano escritor y periodista se mantiene en plena forma a pesar de su avanzada edad, hace unos meses confesó públicamente que, antes de que la famosa cantante se convirtiera en madre de dos niños junto a su pareja, el futbolista catalán Gerard Piqué, le atemorizaba la idea de morir sin haber experimentado antes la alegría y las satisfacciones de ser abuelo. Ahora, como él mismo reconocía, ya puede presumir de haber hecho realidad todo aquello con lo que soñaba.

Publicidad

"Yo vivía muy preocupado porque como mi edad iba avanzando, me daba miedo que Shakira no fuera a ser madre, que no tuviera alguien por quién vivir. Nuestro ruego fue escuchado: primero nació Milan y luego Sasha. Como ya tengo dos nietos por parte de ella, ya puedo morir tranquilo", aseguraba con total franqueza a la emisora de radio Caracol.

Además de haber sido testigo una vez del milagro de la vida gracias a su adorada hija, William también ha podido disfrutar en estos últimos años del sinfín de éxitos profesionales que ha venido acumulando la artista, quien ahora se prepara para grabar nuevo material discográfico tras la gran acogida que ha recibido su bailable tema 'La bicicleta', que comparte con su buen amigo Carlos Vives.

Publicidad

"Me siento muy orgulloso de que haya visto en mí una pauta que le ha servido para escribir sus canciones. Escribe mucho mejor que yo, tengo que reconocerlo", admitía.