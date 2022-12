Shakira, acusada de plagio por video de la canción mundialista

Aunque ha sido la neoyorquina Jennifer Lopez la primera en recibir todo tipo de comentarios negativos por su canción oficial para el Mundial de Brasil, 'We Are One (Ole Ola) -un tema que ni siquiera ha sido capaz de superar la expectación que ya ha generado el nuevo y también mundialista sencillo de Shakira, 'La La La (Brazil 2014)'-, la artista colombiana también se ha llevado una buena ración de críticas en las redes sociales, centradas en este caso en el posible plagio de un vídeo del artista francés Woodkid.

La polémica sobre la dirección artística de Shakira en su nueva grabación tiene su origen en el incendiario mensaje que el propio Woodkid colgó recientemente en su perfil de Facebook, por medio de palabras que expresaban la profunda admiración que siente por la estrella del pop, pero que también contenían todo tipo de sutiles reproches sobre las similitudes entre ambos vídeos.

"Me encanta que una cantante tan importante como Shakira haya decidido inspirarse en mi trabajo [la original estética de su videoclip 'Iron'], y me sentiría profundamente halagado si el clip de Shakira fuera de verdad una muestra de su personalidad como artista y no un anuncio para una multinacional como Danone", escribió el intérprete galo en su espacio personal, haciendo referencia a la última campaña publicitaria que Shakira protagoniza para la marca de yogures Activia, y después de adjuntar una serie de imágenes en las que se aprecian coincidencias entre las dos piezas audiovisuales.

Más allá de irritar a los seguidores del combativo Woodkid y a los propios detractores de Shakira, lo cierto es que las acusaciones de plagio han hecho poco por cercenar la popularidad de la que ya goza 'La La La (Brazil 2014)' tanto en las emisoras de radio como en plataformas digitales tan famosas como Vevo, que además de tener la canción de la diva en el primer puesto de los vídeos más vistos del momento -gracias también a la presencia de futbolistas como Neymar, Messi y, por supuesto, su prometido Gerard Piqué -, también ha visto como la inolvidable 'Waka Waka' se colaba, cuatro años después del Mundial de Sudáfrica, entre las 10 grabaciones más aclamadas de la esfera virtual.