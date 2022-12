Shaila Dúrcal: 'Lo mío no es enseñar el culo, como hacen otras'

La cantante Shaila Dúrcal se niega a dejarse influir por los comentarios negativos sobre sus cambios de peso, ya que a ella solo le interesa que le valoren por su talento musical y no por su físico.

"Fíjate que siempre me he sentido 'debilucha', pero cuando terminé de grabar [mi último disco] estaba en una época de mucho ejercicio. Estaba muy contenta, me sentía sana, superbien... Tenía problemas de espalda y debía adelgazar, pero no tengo ninguna enfermedad. Que dijeran que tenía anorexia y bulimia es muy grave. Son afecciones complejas y por eso quiero apoyar a niños y niñas en circunstancias similares. Si soy gordita, soy gordita. Lo mío no es enseñar el culo como otras...", asegura Shaila en la revista Sevilla Magazine.

A Shaila le dolió inmensamente la polémica generada en España en torno a su figura después de que saliera a la luz el pasado mes de diciembre su videoclip 'No me interesa', en el que aparece considerablemente más delgada de lo que es habitual en ella, una experiencia que no hizo más que reafirmar su intención de continuar viviendo en Miami.

"En España los medios de comunicación están más centrados en gorduras y flacuras que en mi música o en mi trabajo como artista. Por eso, si aquí solo se está pendiente del cotilleo, los artistas se cansan y se van al extranjero, porque allí están pendientes de su talento", aseguraba la intérprete durante una entrevista al periódico ABC.

Aunque Shaila ha reconocido anteriormente que sus problemas con la comida comenzaron con apenas 14 años, siempre ha negado categóricamente haber sufrido una recaída, achacando la delgadez que lucía hace unos meses al exceso de deporte.

"Sí, tuve anorexia cuando era chiquita, tenía 14 o 15 años", revelaba durante una entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca, matizando justo después por qué bajó de peso antes de la grabación de su polémico vídeo: "Estaba haciendo mucho deporte y bajas de peso, eso es normal. Estoy bien y muy sana. Como demasiado, la verdad".