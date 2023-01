¡Sentido homenaje! Hijo de David Bowie agradece la distinción de los BRIT a su padre

"Por fin he conseguido encontrar los enlaces para ver los BRIT. Sencillamente... precioso. Gracias", escribió Duncan en Twitter.

Durante la ceremonia, que incluyó una actuación de la cantante Lorde interpretando el tema 'Life On Mars' de Bowie, su íntimo amigo Gary Oldman recordó al legendario cantante como un hombre muy positivo y con un gran sentido del humor.

"David hizo frente a su enfermedad con dignidad, con gracia y con su habitual sentido del humor. Incluso en las peores circunstancias. Cuando me escribió para contarme que tenía cáncer me dijo: 'La buena noticia es que he recuperado mis pómulos'. David, eras mortal, pero tu potencial era sobrehumano y tu música continúa viva. Te queremos y te estamos agradecidos. Todos estamos intentando asimilar su muerte. La familia Jones ha perdido a un padre y a un marido, los más íntimos de David han perdido a un amigo muy querido y el mundo ha perdido a un artista y a un hombre de un talento trascendental. Su influencia no tiene comparación, era la encarnación de la palabra icono y me siento muy emocionado y honrado de estar aquí esta noche para aceptar este premio en nombre de su familia", afirmó Oldman cuando subió al escenario para recoger el galardón BRIT Icon.

Por: Bang Showbiz