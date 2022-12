Selena Gomez quiere tener su propio reality

La guapa Selena Gomez, quien concluyó su relación con Justin Bieber el pasado octubre tras cuatro años de romance, quiere desligar su imagen de la del artista canadiense y por eso está en conversaciones con Kris Jenner -madre y representante de las Kardashian- para lanzar su propia serie.

"Selena está cansada de que la vean como la ex de Justin Bieber por lo que ha pensado en tener su propio reality. Selena cree que eso impulsaría su carrera", contó una fuente cercana a la edición estadounidense de la revista OK!

Kris está convencida de que la serie tendrá gran éxito entre los fans de la joven estrella.

"Cuando Kris le dice a Selena que su serie hará que la audiencia de 'Keeping Up with the Kardashians' baje, lo dice en serio", añadió el informante.

Pero Kris también estaría trabajando en reparar la relación entre Selena con Kylie Jenner (su hija), con quien se enfadó el año pasado en medio de rumores que decían que estaba celosa de la amistad de su hermana Kendall con Justin.

"Kris le dijo a Selena en la gala del Met que Kylie la echaba de menos y que a ella le gustaría verlas hablar de nuevo. Son todavía pequeños pasos pero han estado probando a ser amigas de nuevo, y han hablado y salido juntas. Siguen trabajando en ello. Pero no salen juntas solas todavía, lo hacen en grupo, y parece que está funcionando", contaba una fuente a HollywoodLife.com.