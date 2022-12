Selena Gómez cancela su gira para 'dedicarse a sí misma'

La actriz y cantante Selena Gómez tenía previsto visitar el próximo año Australia, China, Japón y Filipinas dentro de su gira 'Stars Dance', pero finalmente ha decidido cancelar todas las actuaciones para reflexionar y "ser la mejor persona posible".



"Mis fans son muy importantes para mí y no quiero decepcionarles, pero me he dado cuenta de que después de tanto tiempo anteponiendo el trabajo a mí misma, necesito dedicarme un poco de tiempo, para así poder ser la mejor persona posible. A mis fans quiero pedirles disculpas y espero que sepan lo muchísimo que me importan todos y cada uno de ellos", comentó la joven artista a la revista Billboard.



No es la primera vez que Selena Gomez habla de sus deseos de apartarse de los escenarios , ya que recientemente la cantante desvelaba que quería reducir su trabajo en la música para centrarse en su carrera cinematográfica.



"Al principio quería dejar la música, pero probablemente eso nunca vaya a pasar. Aunque sí creo que necesito actuar más. No estoy muy segura haciéndolo, pero actuar es mi primer amor", comentaba a la revista Teen Vogue.



Fuente: Bang Showbiz