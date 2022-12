Scout Willis se niega a seguir los pasos de sus padres en Hollywood

La hija de Bruce Willis y Demi Moore no se ve a sí misma llevando la vida de estrella de Hollywood que tienen sus padres porque considera que la presión mediática que viven ellos es demasiado para ella.

"Dios les bendiga pero yo nunca querría ser actriz, soy demasiado sensible. Les critican, y se meten en su vida personal y en su arte. A mí me gusta tener el control de lo que estoy haciendo. He visto cómo mis padres daban todo por un papel y de repente, en algún momento, quedaba a merced de la decisión de otras personas", contó Scout al periódico Evening Standard durante la presentación de la exposición 'Impossible 8 x 8' en Londres, una exposición formada por ocho fotografías al estilo polaroid hechas por Scout y cuya temática es la sexualidad juvenil.

"En esta exhibición aparezco yo en todas las fotografías, en todas ellas. Mi tesis fue una serie de fotos en las que quería reflejar la comodidad e incomodidad de las personas con sus cuerpos, por eso había muchos desnudos. No hubiese sido justo pedir a otras personas que lo hicieran si yo tampoco estaba cómoda haciéndolo", añadió.

La exhibición cuenta con otros trabajos, como el de la hermana de Lana del Rey, Chuck Grant, y el de la cantante de The Kills Alison Mosshart.