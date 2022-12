Scott Disick no teme por su situación financiera tras separarse de Kourtney Kardashian

La relación de Scott Disick con la madre de sus hijos, Kourtney Kardashian, llegó a su fin el pasado mes de julio debido a unas fotografías de él en actitud cariñosa con su exnovia Chloe Bartoli en Mónaco. Aunque su separación ha provocado que el famoso clan Kardashian le dé la espalda, Scott no teme que esto vaya a afectar a su futuro profesional.

"Llevo haciendo dinero desde que era un crío, y seguiré haciendo dinero, así que no estoy preocupado por ello. Me siento bien", aseguró la expareja de Kourtney a Us Weekly.

Publicidad

Desde que regresó al mundo de los solteros, Scott -padre de Mason (5), Penelope (3) y Reign (9 meses) junto a Kourtney- no ha intentado mantener una actitud discreta. En su lugar, se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres y este fin de semana se le pudo ver muy animado sacándose selfis con sus fans femeninas durante su aparición en el hotel casino Harrah's de Atlantic City.

Más tarde, abandonó el club acompañado de su equipo y de varias chicas.

Por: Bang Showbiz