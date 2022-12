Sarah Jessica Parker sigue el ejemplo de su madre

Pese a haber vivido una adolescencia rebelde que, en ocasiones, propiciaba frecuentes enfrentamientos con su madre, la actriz Sarah Jessica Parker no duda ahora en dar las gracias a la mujer que le dio la vida por la educación tan sólida que recibió de niña y, sobre todo, por haberle transmitido un sinfín de buenos consejos que ella aplica ahora a sus tres hijos, James (11), Marion y Thabita (4).

"La verdad es que éramos una familia bastante modesta, con escasos recursos, pero nunca nos faltó de nada a nivel material ni en el plano emocional. Mi madre era una mujer con mucha energía que se desvivía por nosotros, y aunque yo no siempre me portaba bien con ella cuando era adolescente, jamás me dejó tirada. Ella es la responsable de que hoy en día mis hijos sean mi máxima prioridad y de que sea capaz de dejar todo de lado para estar con ellos", se sinceró la protagonista de 'Sexo en Nueva York' a la revista People.

Ahora que se encuentra en una etapa mucho más madura de su vida, la estrella televisiva valora especialmente los sacrificios hechos por su madre para asegurar su bienestar y, por ello, no duda en calificarla como la mayor fuente de inspiración que tiene en su vida cotidiana.

"Obviamente eres mucho más consciente de la influencia tan positiva que ejercen tus padres sobre ti cuando tú también eres uno de ellos. La maternidad es una experiencia llena de satisfacciones pero también de retos, requiere un gran sacrificio y mucho esfuerzo estar siempre ahí para que tus hijos crezcan y se conviertan en buenas personas. Espero poder estar a la altura de lo que me enseñó mi madre", añadió la extrovertida intérprete, quien ahora compagina sus responsabilidades domésticas con su nuevo papel de profesora en una academia de arte de Nueva York.

"Es una tarea similar a la de cuidar de tus hijos, solo que en este caso tratas de estimular a jóvenes alumnos y ayudarles a encauzar su carrera a las disciplinas que más les interesan", apuntó.