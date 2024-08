Santi y Camila responden sin filtros sobre el Desafío: Enemistades, dinero y estrategias

Santi y Camila se le miden a responder varias preguntas de los fanáticos del Desafío, sin importar el tema, por lo cual explican las razones por las cuales decidieron que una de las sumas de dinero que iban a tomar en el castigo al equipo Tino era la de Francisco.

El primero en responder es el entrenador: "se había tomado una decisión antes de que llegaran las cajas de quitarle el dinero a los participantes de este año sin saber cómo habían hecho la repartición del dinero que se habían ganado".

Ante esto, Camila destaca que: "pensamos que ellos tenían más dinero", comprobando de esta manera que más que algo en contra de un participante fue una estrategia para recibir más ganancias dentro del juego.

Por otra parte, la odontóloga es quien toma primero la palabra para comentar quién no era de su total agrado: "en este momento, Alejandro. Me parece muy cizañoso y habla por hablar de cosas que ni siquiera tiene claras, a él le encanta opinar de las personas porque sí, no me cae bien".

Fiel a su forma de ver las cosas o de llevar la convivencia, Santi destaca que no le cae nadie mal, pero: "la que siento que cambió mucho después del reingreso fue Darlyn, considero que era muy humilde y llegó un poco cambiada, con una mentalidad diferente".

Sobre la elección de la convocada, el entrenador comenta: "yo tenía un team de cuatro mujeres que para mí eran muy aguerridas. A lo último, en la decisión, me dijeron 'seleccione a dos' y entre ellas preferí a Camila", quien se siente muy orgulloso de su elección.

Sumado a esto, Santi cuenta cuáles fueron los motivos por lo que no convocó a Valkyria y se definió por la cafetera: "yo se lo he manifestado, me gusta su espiritualidad, porque tomó decisiones difíciles en su vida, y siento que por eso es más ganadora que cualquiera, pues es una leyenda del Desafío".

Durante las Preguntas a Muerte, uno de los fanáticos del Desafío les preguntó a Santi y a Camila sobre el por qué decidieron ponerles el chaleco a Darlyn y Sensei, por lo cual se ven con opiniones divididas.

Santi es el primero en dar respuesta, exaltando lo que se pudo ver en pantalla: "yo a los chicos se los planteé y les dije que aquí no hay rival bueno o malo, en esa instancia todos éramos grandes competidores".

Con diferencia a su compañero, Camila da el nombre de los que eran sus sentenciados: "yo sí prefería enchalecar a Natalia y a Be, pues yo veía más posibilidad de que ella se quedara por ahí en una que otra cosa, aunque ella también sorprende, uno nunca sabe, pero sentía que era la menos buena de todas".

