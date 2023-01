Samuel L. Jackson no hace películas para ganar un Óscar

Aunque en 1994 el actor Samuel L. Jackson se quedó devastado tras perder el Óscar después de haber sido nominado por su trabajo en la película de Quentin Tarantino 'Pulp Fiction', ahora ya no le preocupa lo más mínimo si le dan o no la codiciada estatuilla en algún momento a lo largo de su carrera.

"Algunas personas solo hacen películas que son significativas y que se estrenan durante la temporada de premios, pero yo no soy de ese tipo de gente. He trabajado lo suficiente ya como para que no me preocupe ganar un premio de la Academia de Cine. Cuando me nominaron por 'Pulp Fiction', acudí a un montón de entregas de premios y no gane ni uno, y me decía: 'Maldita sea, ¿qué está sucediendo?'. Al llegar a los Óscar se me ocurrió pensar: 'A lo mejor esta vez sí'. Cuando no dijeron mi nombre no pude evitar murmurar: '¡Mi*rda!' y todas las televisiones leyeron mis labios y se dieron cuenta. Dijeron que había sido la primera persona en tener una reacción honesta al no ganar", explica el intérprete en una entrevista a la edición británica de la revista GQ.

El sueño que sí le gustaría cumplir a Samuel sería encarnar al agente 007 en la gran pantalla porque es un gran fan de la franquicia.

"Me gustan las películas de Bond, me encantan desde que era pequeño. Todo el mundo quiere ser un espía 00", añadió.