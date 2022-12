Salma Hayek vuelve de Bulgaria con una nueva mascota

Aunque la imagen de exuberante diva latina siga siendo su rasgo más identificativo, lo cierto es que la actriz Salma Hayek tiene una faceta más desconocida pero igualmente interesante para el gran público, la de amante de los animales y dueña de una amplia variedad de mascotas que comparten su idílica vida familiar junto a su marido, el empresario francés François-Henri Pinault, y su pequeña Valentina (6).

Así que no es de extrañar que, a su paso por tierras búlgaras con motivo del rodaje de la película 'Septembers of Shiraz', Salma no haya podido resistirse a los encantos de un pequeño cachorro de pelaje marrón al que ha bautizado con el original nombre de Ocho, según informa el portal búlgaro Standart News. Una vez finalizados los compromisos profesionales de su famosa dueña, ambos han volado hasta la ciudad de Los Ángeles sin que el perrito se separara ni un momento de la mexicana mientras recorrían el aeropuerto.

Pese a la importancia que otorga a sus responsabilidades maternales, lo que la lleva a no separarse de su hija Valentina durante más de una semana, sin duda Salma no debe arrepentirse en absoluto de haber flexibilizado su sólida ética familiar para desplazarse hasta Sofía, capital de Bulgaria, donde además de haber adoptado a su nueva mascota parece haber encontrado también un segundo hogar.

"En Bulgaria me siento como en casa. Los búlgaros sois muy parecidos a los mexicanos, ya que tenemos el mismo temperamento. Así que puedo decir que estoy muy a gusto en Sofía y en paz conmigo misma. Hasta tengo la suerte de que la comida que os gusta sea muy parecida a la de mi tierra, ¡vuestra tarta típica es como nuestra quesada!", confesaba recientemente la intérprete a las cámaras de la cadena búlgara bTV.