Salma Hayek solía sentirse 'aterrada' ante la idea de envejecer

La actriz Salma Hayek, que cumplirá 49 años el próximo mes de septiembre, solía sentirse aterrorizada ante la idea de alcanzar los 50 porque pensaba que parecería "una vieja" una vez llegada a esa edad.

"En el pasado, cuando intentaba imaginarme qué aspecto tendría a mi edad, me sentía aterrorizada. Me imaginaba como una vieja, pero al contrario, ahora pienso que todavía estoy bien, y me siento a gusto con mi aspecto. Durante demasiadas generaciones las mujeres hemos vivido con esa idea de que cumplir los 50 es como caerse por un precipicio. Las mujeres hemos pensado durante demasiado tiempo que tenemos que actuar como si todo hubiera terminado para nosotras [a esa edad], hemos acabado rindiéndonos ante ese mito", declaró la mexicana al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Sin embargo, a Salma -que tuvo a su hija Valentina a los 41 años- no le preocupa ahora lo más mínimo cumplir los 50 porque se ha dado cuenta de que las mujeres todavía pueden seguir siendo "productivas".

"Afortunadamente, hemos dejado de pensar así. Los 50 son una edad maravillosa en la que podemos ser muy productivas y felices sin sentirnos limitadas por nada. Me he dado cuenta de que puedo seguir siendo atractiva y guapa según me acerco a los 50. Me siento muy a gusto con mi vida".

Por: Bang Showbiz