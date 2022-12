Salma Hayek será un taco mexicano en 'Sausage Party'

El último proyecto al que se ha sumado la actriz Salma Hayek le permitirá actuar junto al actor y guionista Seth Rogen en la comedia de animación 'Sausage Party', sobre la historia de una intrépida salchicha y su grupo de amigos que durante un desgraciado accidente se caen del carro de la compra, lo que les llevará a vivir una odisea en el supermercado mientras intentan volver de nuevo a sus estantes antes del 4 de julio, según informa el portal deadline.com.

En este nuevo trabajo, la actriz probablemente incluya algunas de las expresiones de su idioma natal, ya que el personaje al que pondrá voz, de nombre Teresa, es un taco mexicano.

Salma tendrá además la ocasión de trabajar con un elenco repleto de celebridades, entre ellas James Franco, Michael Cera, Edward Norton, Jonah Hill, Kristen Wiig y David Krumholtz.

Por su parte, Seth Rogen ha tenido la oportunidad de volver a reunirse con parte del equipo de la película que supuso su debut como director, 'Juerga hasta el fin', para escribir el guion de esta nueva comedia de la mano de Evan Goldberg, Kyle Hunter y Ariel Shaffir.

La dirección del largometraje, que se espera que sea estrenado en 2015, correrá a cargo de Conrad Vernon y Greg Tiernan.

Entre las más recientes aventuras profesionales de Salma, que en los últimos años ha disminuido notablemente su carrera cinematográfica para poder dedicar tiempo a su familia, se encuentra una pequeña aparición en la película 'El Tour de los Muppets', con Ricky Gervais y Ty Burrell. Además, la actriz tiene pendiente de estreno los trabajos 'How To Make Love Like An Englishman' y 'Everly'.