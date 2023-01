Saint West no aparecerá en 'Keeping Up with the Kardashians', de momento

El rapero Kanye West y su mujer Kim Kardashian han decidido que su segundo hijo, Saint West -que nació el pasado sábado-, no aparecerá en el reality de la familia, 'Keeping Up with the Kardashians', hasta que pueda ser "consciente" de lo que sucede a su alrededor, según informa el portal TMZ.

El matrimonio seguirá la misma política que aplicó en el caso de su hija North, que durante su primer año de vida no apareció en el reality, y ahora únicamente lo hace en episodios puntuales. Además, el nacimiento de Saint tampoco formará parte de la trama de 'Keeping Up with the Kardashians', ya que ningún miembro del equipo de grabación estuvo presente en la sala de partos, como tampoco ocurrió durante la llegada al mundo de la pequeña North.

En el caso de que Kim y Kanye desearan que su hijo tuviera su propia página web, al igual que su famosa madre, tendrían que pagar para adquirir el dominio SaintWest.com a un estudio de producción de vídeos en San Diego (California) llamado Saint West Filmworks, que compró todos los derechos multimedia de ese nombre hace tres meses. A Matt Jensen, uno de los fundadores de la empresa, le parece divertido que el matrimonio haya elegido Saint como nombre para su segundo hijo precisamente después de que él comprara el dominio, pero está dispuesto a negociar con los felices padres para vendérselo.