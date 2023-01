Ryan Seacrest: 'La unión familiar de los Kardashian es su mayor atractivo'

El productor ejecutivo del reality 'Keeping Up with the Kardashians' cree que el atractivo de la famosa familia Kardashian se debe a su "glamurosa" vida, muy distinta a la del resto de mortales. Sin bien, su mayor encanto cree que radica en el fuerte lazo familiar que les ha mantenido siempre unidos.

"Nadie hubiera podido predecir el éxito de los Kardashians y Jenners. Pero cuando pasas tiempo con ellos, lo que resuena es la unidad familiar. Hay muchas cosas en ellos que son glamurosas, alocadas y distintas a nuestras vidas, pero el sentido de familia es universal. Se quieren y protegen independientemente de todo", cuenta Ryan a la edición estadounidense de la revista Cosmopolitan, que lleva en su portada a Kris, Kendall, Kylie, Kim, Khloé y Kourtney.

Ryan cree que el programa "reconforta" a los espectadores por la unión familiar entre Kris Jenner, su exmarido Caitlyn (antes conocido como Bruce), sus hijas Kendall y Kylie Jenner, y Kim, Khloé, Kourtney y Rob Kardashian.

"Su franqueza muestra lo realmente cerca que están. Si miras a Bruce y ahora a Caitlyn, ves el poder de una familia que se une cuando sería muy fácil que se quebrara. Es reconfortante ver ese constante amor".