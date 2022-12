Ryan Reynolds no puede dormir desde que es padre

Desde que su mujer Blake Lively diera a luz el mes pasado a su hija, Ryan Reynolds está disfrutando de su papel de padre, aunque reconoce que las noches en vela le pasan factura y que por eso encuentra sumamente placentero poder dormir más de siete horas seguidas.

"No duermo mucho. Es genial. Es maravilloso. Pero mi cerebro está en cualquier otro lado. Sigue siendo algo tan nuevo que cuesta pensar que pueda estar lejos más de siete horas. Tuve que ir a Sundance la semana pasada y estaba más emocionado por poder dormir toda la noche... Era casi pornográfico para mí", contó a USA Today.

Desde el nacimiento de la niña muchos medios han especulado con el posible nombre de la pequeña, llegando a afirmar que se llamaba Violet, pero Ryan ha desmentido que eso sea así, aunque tampoco reveló el verdadero nombre de la pequeña.

"No. No se llama así. No quiero entrar en eso pero no sé de dónde ha venido eso", añadió.

Nombres al margen, la felicidad que invade a Ryan ante todo lo que tenga que ver con su hija es tal que reconoce que incluso cuando se despierta en mitad de la noche para atender a la niña, lo hace "de buen humor".

"Es un reto. Te mueves en el valor de una semana de sueño amortizado durante seis meses. No duermes mucho. Es extraño tener que levantarte 45 veces durante la noche y siempre hacerlo de buen humor. No estoy acostumbrado a eso, así que es divertido", afirmó a Extra.

Por: Bang ShowBiz