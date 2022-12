Ryan Guzman fue amenazado de muerte por fans de Jennifer Lopez

Trabajar con una estrella de la talla de Jennifer Lopez tiene sus ventajas, pero también un montón de inconvenientes. Y si no que se lo pregunten al joven Ryan Guzman, quien tuvo que lidiar con las amenazas de algunos de sus seguidores más radicales después de rodar juntos la película 'Obsesión', en la que el actor da vida a un estudiante de instituto que seduce y posteriormente se obsesiona con el personaje de la diva del Bronx.

"Tras el estreno de la película tuve que escuchar de todo. Desde 'Ryan, cásate conmigo y ten mis hijos' hasta amenazas de muerte... En serio, los fans de Jennifer me han amenazado por haberla tratado mal o por haberla besado. Me gustaría poder decirles: '¿Sabéis que eso no es la vida real? ¿Que se trata solo de una película?'", confesó Ryan a Variety Latino.

Por suerte para Ryan, Jennifer demostró ser mucho más amable que sus sobreprotectores admiradores.

"Jennifer es un amor. Nos hicimos muy buenos amigos, y ahora hablamos de vez en cuando. De hecho, fui a visitarla al plató de 'American Idol', donde le presenté a mi hermano. Obviamente los dos estamos muy ocupados con proyectos, ella está haciendo lo suyo y yo lo mío en Toronto, pero la amistad que creamos es algo especial. Cuando era joven nunca pensé que esto fuera posible, pero me hace muy feliz poder decir que es mi amiga", añadió.

Parece ser que la polifacética artista no le guarda rencor al joven por haber estado a punto de lesionarla gravemente mientras rodaban una escena de pasión.

"Sucedió justo antes de meternos en la parte más ardiente de la película. Mi personaje tenía que coger en brazos al de Jennifer, y yo, siendo tan estúpido como soy, la levanté con demasiada fuerza. Limitémonos a decir que en las siguientes tomas tuve mucho, mucho cuidado. Jennifer se portó como un buen soldado: se golpeó la cabeza contra el techo, pero al caer únicamente me dijo: 'Soy muy liviana, así que tómatelo con calma. No tienes que poner tanta fuerza'", explicaba Ryan a People.