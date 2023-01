Ryan Gosling y Emma Stone arrasan en los Critics' Choice Movie Awards con ocho premios

El musical de Damien Chazelle protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone se convirtió en el gran ganador de la gala de los Critics' Choice Movie Awards -los galardones entregados por la mayor organización de críticos de cine de Estados Unidos y Canadá- en el teatro The Barker Hangar de Santa Mónica, en California.

La cinta consiguió hacerse con los reconocimientos más importantes de la noche, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, Mejor Canción, Mejor Banda Sonora y Mejor Guion Original. El director quiso dedicar su galardón a los protagonistas de la película, que perdieron en las categorías de Mejor Actriz y Actor a manos de Natalie Portman por su interpretación de la ex primera dama de Estados Unidos Jackie Kennedy en el biopic 'Jackie' y de Casey Affleck por su papel en el drama 'Manchester By The Sea'.

Publicidad

"Emma y Ryan, ambos me habéis dado más de lo que podría haber esperado de vosotros como intérpretes, las actuaciones más trascendentales que he tenido la suerte de rodar", aseguró emocionado Chazelle.

La irreverente cinta del superheróe 'Deadpool', una de las grandes sorpresas en taquilla del año, se llevó a casa los premios a Mejor Comedia y Mejor Actor de Comedia para su protagonista Ryan Reynolds, que también se hizo con el prestigioso reconocimiento 'Entertainer of The Year'.

Mira quiénes han ganado los Critics' Choice Awards en versiones anteriores

La anécdota de la velada estuvo protagonizada por Lakeith Standfield, uno de los actores de la serie 'Atlanta', que al más puro estilo Kanye West irrumpió sobre el escenario para interrumpir el discurso de Tom Lassally, director de 'Silicon Valley', después de que esta ficción televisiva se impusiera a la suya propia en la categoría de Mejor Serie de Comedia. Standfield consiguió llegar al micrófono antes que el premiado para agradecer en nombre del equipo de 'Silicon Valley', en la que él no participa, un homenaje tan importante frente a un sorprendido público, que no supo si tomarse sus palabras como una broma pesada, un acto reivindicativo o el resultado de algunas copas de más.

Publicidad

Entre el resto de ganadores de la noche se encontraban la serie 'Juego de tronos' -Mejor Serie Dramática- y Alec Baldwin, que recibió el premio a Mejor Actor Invitado por su trabajo imitando al presidente electo Donald Trump en el famoso programa 'Saturday Night Live'.

Por: Bang Showbiz