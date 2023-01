Rupert Murdoch y Jerry Hall anuncian su compromiso matrimonial

El magnate estadounidense Ruper Murdoch (84) -director ejecutivo y principal accionista de News Corp y 21st Century Fox- y la modelo Jerry Hall (59) han anunciado su compromiso después de cuatro meses de relación en la página de Nacimientos, Bodas y Defunciones del periódico The Times.

"El Sr. Murdoch, padre de Prudence, Elisabeth, Lachlan, James, Grace y Chloe Murdoch, y la Srta. Jerry Hall, madre de Elizabeth, James, Georgia y Gabriel Jagger están encantados de anunciar su compromiso", informa el texto.

A pesar de su breve romance, la pareja se siente muy emocionada por sus planes de boda y su futura vida en común.

"Estos últimos meses juntos han sido muy felices para ellos, están emocionados por casarse y por su futuro", comentó un portavoz de Murdoch al diario.

Murdoch y Jerry se comprometieron este fin de semana en Los Ángeles, donde asistieron a la gala de los Globos de Oro, después de que una hermana del empresario y su sobrina, Penny Fowler, les presentaran en Australia el pasado verano.

Los rumores acerca de su relación empezaron en octubre cuando se les vio juntos en la final del campeonato mundial de rugby en Londres.

Jerry se casó con Mick Jagger -padre de sus cuatro hijos- por el ritu hindú en 1990 aunque nueve años más tarde se les concedió la anulación.

Por su parte, Murdoch ha estado casado en tres ocasiones, la última con Wendi Deng, de quien se separó en 2013.

El pasado agosto, Jerry admitió que estaba deseosa de casarse de nuevo.

"Me gustaría asentarme con alguien. No hay nada más bonito que alguien atento y cariñoso. Casarse otra vez es una idea agradable. Realmente no creo que necesites casarte, es la compañía lo que es agradable. Pero no he encontrado a la persona apropiada para casarme desde que me divorcié de Mick", confesaba al Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz