Ruby Rose revela su propósito: ser un referente homosexual en el entretenimiento

La actriz y modelo Ruby Rose se ha convertido por derecho propio en uno de los rostros más demandados tanto en la gran pantalla como en el mundo de la televisión, ya que además de participar en series tan célebres como 'Orange is the New Black', su particular estilo y su belleza andrógina le han hecho destacarse por encima de otras artistas más convencionales.

Pero lo más sorprendente de su largo camino hacia el estrellato reside precisamente en que, durante su paso a la vida adulta, la intérprete nunca contó con referentes profesionales de peso a los que poder aferrarse en busca de guía e inspiración, una situación que ella misma atribuye a la representación escasa y estereotipada que la comunidad gay ha tenido tradicionalmente en la esfera pública.

"Cuando era joven, siempre exploraba los distintos medios, la televisión, el cine, la música y las artes con el fin de encontrar gente con la que me pudiera sentir identificada, y la verdad es que casi no había nadie. Por eso me dije a mí misma que tendría que ser yo quien acabara convirtiéndose en esa persona que tanto necesitaba y que nunca conocí", explica la artista australiana al portal de noticias Whim sobre su decisión de servir de ejemplo a aquellas generaciones venideras que puedan encontrarse en su misma situación.

Precisamente por ello, la ahora compañera de Vin Diesel en la nueva entrega de la saga de acción 'xXx', llamada 'El regreso de Xander Cage', se ha propuesto aprovechar al máximo la proyección pública de la que goza en estos momentos para transmitir a los jóvenes, al margen de su sexualidad o de cualquier otro aspecto de su personalidad, la idea de que no hay nada más satisfactorio que "mantenerse fiel" a uno mismo y enorgullecerse de aquellas diferencias que hacen "único" a cada individuo.

"A todos aquellos que tratan de ocultar lo que son les diría que se mantengan fieles a sí mismos, que crean en sus capacidades y que cualquier cosa que piensen o sientan, lo acepten como algo suyo. Solo hay una persona como tú en el mundo, todos somos únicos y especiales y no tiene sentido ser tan duro con uno mismo. ¿Por qué sentir vergüenza? Estamos en este mundo por alguna razón", aseveró en la misma conversación.

