Rose McGowan declara de frente: 'No entiendes nada sobre lo que significa ser mujer'

A la actriz Rose McGowan no le ha hecho ninguna gracia la broma que realizó la estrella televisiva Caitlyn Jenner en su discurso tras recoger el premio de la revista Glamour a la Mujer del Año, cuando comentó que lo más difícil de ser mujer es decidir qué vestido ponerse para una alfombra roja.

"¿Mujer del año? No, no hasta que despiertes y te unas a la lucha. Todavía te queda mucho para serlo. Caitlyn Jenner, no entiendes nada sobre lo que significa ser mujer. Si quieres ser una mujer y apoyarnos, aprende cómo somos. Somos más que decidir qué nos ponemos. Somos más que los estereotipos que nos han impuesto personas como tú", publicó en su cuenta de Facebook.

La intérprete estadounidense subió también una serie de imágenes -que borró posteriormente- de mujeres maltratadas junto a la cita de Caitlyn.

Rose, conocida por sus polémicos comentarios, también arremetió contra la actriz Kate Winslet cuando confesó que se sentía incómoda hablando sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

A pesar de las críticas de Rose por sus bromas, Caitlyn dio un emotivo discurso mientras recibía el reconocimiento Transgender Champion durante la gala celebrada en el Carnegie Hall de Nueva York el 9 de noviembre.

"Soy muy afortunada por tener una familia. Nadie me ha abandonado, todos me han apoyado, ha sido maravilloso. Me senté con cada uno de ellos y les expliqué: 'Esta es mi historia, esta es quien soy realmente, ¿qué puedo hacer?'. También hablé con mi pastor de mis preocupaciones. Y sí, hablo mucho con Dios. Y he llegado a la conclusión de que a lo mejor Dios me puso en esta tierra para contar mi historia, para ser honesta conmigo misma y a lo mejor, haciendo eso, puedo marcar la diferencia. Esa es una oportunidad maravillosa en la vida, muy pocos la tienen", explicó.