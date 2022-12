Roger Moore no puede beber el Martini seco de James Bond

El exactor de James Bond, Roger Moore, ya no puede disfrutar del famoso cóctel que bebía su personaje debido a la diabetes que padece, pero eso no ha hecho que olvide cómo preparar el Martini seco perfecto gracias a la experiencia que adquirió rodando la serie de películas.

"Lo triste es que sé perfectamente cómo hacer el Martini seco pero no puedo tomármelo porque hace dos años descubrí que era diabético. Yo lo prefiero con ginebra, pero a James Bond le gustaría el Martini con vodka, 'mezclado, no agitado'; a propósito, esta es una frase que nunca he dicho [en la película], la dijo Sean Connery, ¿os acordáis de él? Mis Martinis secos tienen un sabor increíble y el día que me digan que me quedan 24 horas de vida, me tomaré seis", declaró Moore al periódico The Guardian.

El actor de 87 años -que interpretó al atractivo espía en siete películas, incluidas 'Vive y deja vivir' y 'Panorama para matar'- recuerda cómo cuando aún podía beber, le sirvieron la peor versión de la bebida durante unas vacaciones, algo que le dejó totalmente indignado.

"El peor Martini que me he tomado fue en un local de Nueva Zelanda, el camarero echó un zumo de una botella de aceitunas en el vodka. Eso era un Martini sucio, asqueroso y podrido y no debería bebérselo nadie más que los prisioneros condenados", añadió.