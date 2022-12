Robbie Williams se pinta el pelo y se burla del padrastro de Kim Kardashian

El cantante británico Robbie Williams ha comparado su último experimento capilar con el proceso de cambio de sexo al que se está sometiendo Bruce Jenner, una broma que no ha sentado demasiado bien a sus seguidores.

"Una aclaración: mi pelo es rosa... No debería ser así, pero algo salió mal con mi tinte... En 24 horas estará diferente, del mismo modo que Bruce Jenner está en proceso de 'transición'. Si me pillan los paparazzi, que sepáis que no era mi intención tener la cabeza rosa", escribió en su cuenta de Instagram junto a un selfi luciendo su nueva imagen.

Los comentarios en la publicación de Robbie no tardaron en llegar criticando, en su mayoría, su falta de sensibilidad.

"Es muy irrespetuoso hacer bromas sobre alguien que está sometiéndose a un cambio de sexo", comentó un usuario en la foto del intérprete.

El padrastro de Kim Kardashian volvió a ser noticia hace varias semanas después de verse envuelto en una colisión múltiple en Los Ángeles que terminó con siete heridos y una persona fallecida. Tras el accidente, Bruce fue trasladado al hospital para hacerse un análisis de sangre voluntario y reconoció estar siguiendo un tratamiento hormonal cuando le preguntaron si estaba tomando alguna medicación.

"Dijo que estaba tomando una dosis muy baja de hormonas recetadas por su doctor. Bruce no tiene nada que esconder, cooperó en todo momento con los policías y apreció su profesionalidad", reveló en aquel momento una fuente al portal RadarOnline, antes de asegurar que el exatleta olímpico se está tomando "muy, muy en serio" el accidente y está recibiendo el apoyo de toda su familia.

"Durante todo el proceso Bruce estaba obviamente en shock y preguntando todo el tiempo por los heridos. Esto ha sido una pesadilla para él y se lo está tomando muy, muy en serio. Sus hijos le están apoyando, son una familia muy unida y harán lo que sea para ayudarle en esta etapa tan triste y trágica de su vida", añadió.

Bang Showbiz.