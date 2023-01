Rob Delaney: 'Hace 16 años estaba en la cárcel y cubierto de sangre'

Puede que el actor y guionista Rob Delaney atraviese actualmente uno de sus momentos más dulces a nivel personal y profesional, como se desprende del rotundo éxito cosechado por la serie 'Catastrophe' que protagoniza junto a Sharon Horgan y de la que ambos son creadores, pero lo cierto es que él mismo se ha encargado de recordar a sus seguidores de Twitter que, hace exactamente 16 años, su vida seguía otros derroteros mucho más nocivos y peligrosos por culpa de una adicción al alcohol que, en esos tiempos, se encontraba en su punto álgido.

"Hoy cumplo 16 años de sobriedad. Hace 16 años me encontraba en prisión y en silla de ruedas, cubierto de sangre y con los dos brazos rotos después de estamparme contra un edificio al conducir borracho. Afortunadamente, hoy estoy en casa con mi mujer y mis hijos, y me siento muy bien. Gracias a todos los que me han ayudado", ha compartido emocionado en su perfil de la red social Twitter.

El accidente de tráfico que casi le cuesta la vida y que, sin duda alguna, constituyó la experiencia más dramática derivada de sus graves problemas con la bebida fue también ese punto de inflexión que necesitaba para cambiar radicalmente de estilo de vida, especialmente tras ser consciente de que su imprudencia al volante podría haber terminado en tragedia para terceras personas.

"Lo primero que le pregunté a la policía es si había matado a alguien. Me dijeron que no, pero cuando me di cuenta de que podría haber matado a otras personas por culpa de mi alcoholismo, mi perspectiva sobre el asunto dio un giro radical. Estaba bien si yo me moría, pero solo quería hacerme daño a mí mismo, no a los demás", recordó en una entrevista previa sobre el citado suceso.

Por suerte para todos, incluido él, la determinación y la disciplina con la que Rob Delaney afrontó su proceso de rehabilitación sirvieron para evitar males mayores y sobre todo, llevaron al intérprete a disfrutar de una segunda oportunidad que este no ha dudado en aprovechar al máximo, compaginando con maestría sus responsabilidades como marido y padre de tres hijos y una carrera profesional que no ha dejado de ganar relevancia en los últimos años gracias a la producción televisiva mencionada anteriormente, cuyos derechos de emisión acaban de ser adquiridos por el gigante Amazon.

Por: Bang Showbiz

