Rita Ora se inspira en la ropa de mercadillo para su debut como diseñadora

Ni siquiera el privilegio de saber que los diseñadores del momento se mueren por colocarle sus creaciones más exclusivas ha conseguido que Rita Ora olvide su pasión por rebuscar los mejores chollos en los mercadillos para customizarlos después creando prendas radicalmente distintas, una afición que ha intentado reflejar en su primera colección de ropa para la marca Adidas.

"Crear mi primera colección era un momento muy importante para mí. He hecho collages desde que tengo memoria, así que eso no supuso ningún problema, lo difícil fue convertir todas mis ideas en realidad. Fue un proceso muy interesante, al final acabó resultando como me lo esperaba: largos días y noches de trabajo en los que aprendí un montón de cosas. La inspiración me vino de los días en que solía comprar camisetas por 5 dólares (4 euros) en el mercadillo de Portobello (Londres) para customizarlas y convertirlas en algo distinto", aseguró la intérprete al portal de la edición británica de Vogue.

Publicidad

Lo más positivo para Rita de su incursión entre carboncillos de dibujo y muestrarios de telas es que le ha permitido darse cuenta de la inmensa labor necesaria para crear cada uno de los espectaculares vestidos que ella lucía antes sobre la alfombra roja sin apreciar el esfuerzo que requerían.

"Ahora siento un renovado respeto por el trabajo de los diseñadores. Sé de primera mano que hay mucho más de lo que podría parecer a primera vista invertido en su trabajo, cosas en las que no se me ocurría pensar antes, cuando me limitaba a llevar sus diseños sin más", concluyó.