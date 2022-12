Rita Ora prefiere separar trabajo y placer

Aunque las letras de sus canciones están plagadas de potentes mensajes que irradian espontaneidad, el descaro artístico de Rita Ora parece que no se extiende al terreno de su vida personal, ya que la cantante se muestra tan celosa de su intimidad, que incluso rechazó al principio la idea de grabar un tema con su novio, el famoso productor Calvin Harris, por miedo a exponer sus sentimientos ante el gran público.

"Estaba segura de que era una mala idea y se lo dije muy claro: 'No sé lo que va a pasar cuando lo hagamos, cariño'. Era todo por culpa de la mier** de ser políticamente correctos, por eso ni quería pensar en ello. Pero cuando empezamos a escribir juntos todo surgió de una manera muy natural, y ya no hubo vuelta atrás", reveló la artista al diario británico Daily Mirror.

Publicidad

Finalmente, Rita consiguió superar sus prejuicios en aras de la creatividad que le invade cuando trabaja estrechamente con su pareja, después de repetirse a sí misma que no podía dejar que la fama de ambos perjudicara a su floreciente relación, tanto artística como personal.

"Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que, al fin y al cabo, los dos somos personajes públicos. Y por supuesto que eso podía complicar las cosas. Pero la letra de nuestra canción 'I Will Never Let You Down' [nunca te decepcionaré], contiene un mensaje de esperanza. Es la única certeza que nos queda en esta burbuja en la que a veces nos encierra la popularidad", añadió en la misma conversación.

La guapa artista ha vivido en primera persona las consecuencias que acarrea convertirse en uno de los rostros más populares de la escena musical -Rita saltó a la fama con su sencillo 'Hot Right Now' en el verano de 2012-, entre las que destaca el hecho de haber perdido ya a algunos de sus amigos más cercanos.

Pero la estrella de origen kosovar prefiere no dedicar más tiempo a rememorar los disgustos del pasado, ya que siente que no tiene por qué lidiar con las quejas de los antiguos conocidos que piensan que la música le ha cambiado.

Publicidad

"Tengo algunos viejos amigos a los que ni siquiera reconozco ya. Da miedo ver cómo la gente empieza a comportarse de una manera diferente contigo cuando te haces famosa. Algunos no han parado de repetir 'Rita ha cambiado', pero se supone que todos tenemos que hacerlo. Tienes una carrera que te obliga a evolucionar y a mejorar. No es mi trabajo convencer a mis amigos de que soy la misma. Tienen que aceptar que voy a cambiar porque me he dejado el c*** para llegar hasta aquí", concluyó.