Rihanna y Chris Brown, ¿juntos de nuevo?

"Chris le mandó un mensaje a Rihanna el día de su cumpleaños, y desde entonces los dos han estado escribiéndose. Ese día ella no le respondió al instante porque todavía tiene muy presente todo lo que pasó entre los dos, pero luego se puso sentimental y le escribió para darle las gracias y preguntarle cómo estaba. Desde ese día están en constante contacto y sus amigos se están echando las manos a la cabeza porque todo hace indicar que van a volver a verse", reveló una fuente al diario The New York Post.

La hipotética decisión de Rihanna de volver a los brazos del controvertido intérprete –quien abandonó esta semana el centro de rehabilitación en el que ingresó tres meses atrás para solventar sus problemas de conducta- resultaría sorprendente, teniendo en cuenta que fue el rapero quien decidió terminar con su relación para "conocer a otras chicas".

Por otro lado, el posible acercamiento entre ambos echaría por tierra los rumores que han surgido recientemente en torno a una hipotética relación de Rihanna con el artista Drake -con quien también mantuvo un romance en el pasado- después de que ambos fueran vistos juntos disfrutando de la noche parisina hace tan solo unos días.

Bang Showbiz.