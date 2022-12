Rihanna vuelve a los brazos del modelo Dudley O'Shaughnessy

La controvertida Rihanna ha retomado su romance con el modelo británico Dudley O'Shaughnessy, con quien ya mantuvo una relación sentimental después de que se conocieran en 2011 durante el rodaje del provocativo videoclip 'We Found Love'.



"Hace unos años, cuando todavía eran pareja, Rihanna y Dudley se encontraban muy bien juntos. Pasaron muy buenos momentos el uno junto al otro y acabaron su relación de forma amistosa, por lo que les resultó sencillo retomar su romance donde lo dejaron. No están buscando nada serio, pero la atracción sigue estando presente", confesó una fuente al diario británico The Sun.



A pesar de que la artista y el modelo continuaron sus caminos por separado al finalizar su relación, ella siempre admitió que se había enamorado profundamente del maniquí por su característico acento.

"Está loca por él, pero lo que más le atrae sin duda es su acento. Solo tiene buenas palabras hacia él. Siempre ha dejado la puerta abierta a una reconciliación", apuntó el informante.

Además, O'Shaughnessy no duda en reencontrarse con la artista cada vez que puede y está deseoso de que Rihanna termine con la promoción de su nueva colección de ropa para River Island en Hong Kong y vuelva a Londres.

"No hay duda de lo enamorado que está. Recuerda con mucho cariño el tiempo que estuvieron juntos y está muy ilusionado por poder volver a hablar con ella. No duda en dejar sus tareas a un lado cuando se trata de estar con Rihanna", explicó la fuente.



Por: Bang Showbiz