Rihanna sería la causa de que Rita Ora haya demandado a su discográfica

La cantante Rihanna sería la verdadera responsable de que Rita Ora haya decidido llevar a su discográfica Roc Nation a los tribunales para conseguir romper su contrato, ya que estaría usando su influencia sobre el rapero Jay Z -fundador del sello- y el resto de ejecutivos para perjudicar la carrera de Rita.

"A Rihanna nunca le ha gustado Rita y ha utilizado su poder en Roc Nation para hacer algo al respecto. Ella es el principal motivo por el que los ejecutivos de la compañía no se han esforzado más a la hora de promover la carrera de Rita. Canciones que le habían enviado a Rita acaban yendo a parar automáticamente a manos de Rihanna, que muchas veces las retiene durante meses antes de decidir que no le interesan", explicó una fuente al periódico The Sun.

Otro de los motivos que ha empujado a Rita a intentar romper su contrato con la compañía de Jay Z es que su expareja, Calvin Harris -quien actualmente mantiene una relación con Taylor Swift-, forma parte de la misma.

"El hecho de que el ex de Rita, Calvin Harris, forme parte del sello tampoco ha ayudado. Es uno de los artistas que más ganancias genera y en Roc Nation no hicieron nada para pararle los pies cuando le prohibió a Rita usar las canciones que había compuesto para su álbum [tras su ruptura]", añadió.

En los documentos presentados junto a la demanda, Rita afirma que su relación con Roc Nation ha quedado "irreparablemente dañada".

La supuesta mala relación que existe entre Rihanna y Rita salió a la luz cuando la primera prohibió la entrada a su fiesta posterior a la gala del Met a su compañera de discográfica el pasado mes de mayo. Al parecer, a Rihanna no le habría sentado nada bien que Rita realizara una colaboración musical con su exnovio Chris Brown -que fue arrestado en 2009 por agredirla- en el tema 'Body On Me'.

Por: Bang Showbiz