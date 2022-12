Rihanna: '¿Quién no querría que Jennifer Lopez fuera su madre?'

La joven cantante Rihanna no puede evitar que Jennifer Lopez -con quien acaba de trabajar en la película de animación 'Home. Hogar dulce hogar'- le recuerde a su propia madre cada vez que escucha su voz, con la que siempre logra transmitirle una sensación de "calidez y seguridad".

"Adoro a Jennifer, es maravillosa. ¿Quién no querría que Jennifer Lopez fuera su madre? Cuando oyes a Jennifer, puedes notar esa calidez y esa sensación de seguridad que también transmite la voz de mi madre. Jennifer tiene ese mismo tono. Es casi como si te abrazara con su voz. Mi madre es muy cariñosa y afectuosa. Sencillamente te hace sentir segura", aseguró Rihanna en una entrevista a la revista Grazia.

Además de darle la oportunidad de conocer mejor a Jennifer, participar en el doblaje de la película también ha permitido a Rihanna reconectar con su niña interior.

"Mi personaje, Tip, es genial. Es muy fuerte, muy independiente y tiene mucho carácter. Pero también es muy sensible y esa es una de las cosas que me han hecho identificarme con ella: son esas características las que me atrajeron de ella. Yo también tenía mucho carácter cuando tenía 4 o 6 años. Aunque a la vez era tímida. Es algo raro, pero lo sigo siendo a día de hoy. Cuando por fin me siento cómoda con alguien es cuando empieza a salir mi verdadero yo. Es entonces cuando me siento lo suficientemente cómoda como para ser graciosa y decir todo lo que se me ocurra, porque entonces sé que no te sentirás ofendido por lo que pueda decir", añadió.