Ricky Martin vuelve a sus raíces españolas

Aunque actualmente se encuentra inmerso en una gira de conciertos por toda la geografía australiana, la sangre latina de Ricky Martin y los grandes recuerdos que atesora de sus fans españoles han llevado al artista a confirmar que, el próximo 13 de diciembre, se presentará ante su público ibérico para obsequiarles con un inolvidable concierto que ha concebido como regalo navideño.

De esta manera, el carismático vocalista, que posee la doble nacionalidad española y estadounidense, regresará al país de sus ancestros para subirse al escenario de un evento del que no se conocen demasiados detalles en relación a las canciones que interpretará el ídolo del pop o al tipo de espectáculo que ya está planificando.



Sin embargo, el secretismo que envuelve su próxima puesta en escena en territorio español ha sido compensando de alguna forma con el entusiasta mensaje que Ricky ha dedicado a sus admiradores de la península a través de Twitter, plataforma con la que el intérprete portorriqueño quiere calentar motores a dos meses de tomar un vuelo y presentarse en España.

"España, ¿entonces qué? ¿Nos vemos en diciembre? Lo estoy deseando", escribió el artista en las redes sociales para ir generando expectativa entre los internautas.

El estrecho vínculo familiar y personal que mantiene Ricky Martin con España motivó que el gobierno del país le concediera la nacionalidad española en diciembre del 2011, tras una petición por parte del cantante que fue entendida como una forma de facilitar una hipotética boda con su pareja sentimental, el empresario Carlos González Abella. Dos años después de hacer oficial su condición de ciudadano español, Ricky Martin regresará al país de sus orígenes pero solo para hacer gala de su talento musical, ya que parece poco probable que vaya a aprovechar la oportunidad para escaparse al juzgado a contraer matrimonio.



"España es un país al que me unen muchos sentimientos y unos lazos fuertes que nacen de mis raíces y del amor que me ha dado desde que lo visité por primera vez. Hace muchos años que solicité la nacionalidad y me alegro de que me la hayan concedido", explicaba el artista portorriqueño a través de un comunicado para confirmar que ya era español.



Por: Bang Showbiz