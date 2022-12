Ricky Martin quiere quedarse en Australia un año más

Aunque los últimos proyectos profesionales del artista portorriqueño le han obligado a mudarse a lugares tan variados como Nueva York, México o Europa, parece que el intérprete ha encontrado en su actual estancia en Australia la excusa perfecta para reducir el ritmo de sus mudanzas y asentarse de forma prolongada en una única ciudad. Por ello, Ricky Martin se encuentra ahora negociando su regreso al popular concurso musical 'La Voz' que motivó su llegada a Sídney, unos trámites que, en el caso de materializarse, ayudarían al artista a seguir aprovechando al máximo las bondades de un país tan "acogedor".



"Estamos trabajando en ello todavía, por lo que no puedo darte una respuesta totalmente certera sobre cuál será mi futuro. Pero me encantaría repetir la experiencia de entrenar a los nuevos talentos musicales, ya que he vivido momentos inolvidables durante mi primer paso por el programa. Trabajar como coach en 'La Voz' me ha ayudado a devolver toda la ayuda que mucha gente me prestó en los inicios de mi carrera, por lo que tengo muy claro que me gustaría repetir", reveló el astro del pop al portal australiano news.com.au antes de entrar a valorar la importancia que ha jugado en la decisión su profundo amor por Australia.



"Me han acogido tan bien en los meses que llevo aquí, que no me importaría quedarme en Sídney todo el tiempo que fuera necesario. La verdad es que me han dado un gran cariño en todo este tiempo que nunca voy a olvidar", añadió el simpático intérprete.



Sin embargo, aunque el deseo de Ricky es el de permanecer en el archipiélago varios meses más, esta segunda etapa también podría caracterizarse por el ajetreo constante que ahora define su agenda laboral, ya que a partir de septiembre el ídolo de la música recorrerá toda la geografía australiana para presentar en directo su nuevo recopilatorio de grandes éxitos, un álbum que ha contribuido a que el boricua haya vuelto a emerger como un fenómeno de masas entre el público australiano.



"La gira va a ser espectacular porque quiero darle a mi público australiano lo mejor de lo mejor. Se lo merecen por todo el cariño y el apoyo que me han estado dando, pero además necesito que todo salga perfecto porque el escenario es mi medicina. Es como una droga que me mantiene enganchado, necesito sentir el calor del público", se sinceraba Ricky recientemente en una entrevista con el mismo medio, en la que también aseguraba que sus hijos Matteo y Valentino estaban tan felices como su padre por residir en Australia.



Por: Bang Showbiz