Ricky Martin defiende los derechos de los jóvenes homosexuales

Desde que hiciera pública su homosexualidad en el año 2010, Ricky Martin se ha convertido en un auténtico defensor del colectivo homosexual,al punto que hace pocos días estaba celebrando el dia oficial para "salir del armario" , por lo que no ha dudado un año más en unirse a través de las redes sociales al día contra el acoso escolar a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

"¡Lucha contra el acoso escolar! Viste una prenda de color morado y tiñe tu perfil virtual de este color por el 'Spirit Day' (día dedicado a apoyar la citada causa)", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter cambiando la fotografía de su perfil por una en la que predomina el color púrpura.

El compromiso de Ricky Martin por promover el respeto a la diversidad sexual contrasta profundamente con las acciones que llevaba a cabo cuando todavía no había revelado a sus más allegados su condición sexual, ya que él confesó recientemente que solía intimidar a los homosexuales como un mecanismo de defensa para renegar de su verdadera naturaleza.

"Solía mirar a los homosexuales y pensar: 'Yo no soy como ellos. No quiero ser así, ese no soy yo'. Me sentía completamente avergonzado de lo que era. Tenía interiorizada la homofobia. Creo que era un mecanismo para liberarme de la terrible disputa que sentía por dentro", afirmaba el cantante en una entrevista a la edición australiana de la revista GQ.

El camino de Ricky Martin hacia su liberación sexual no fue nada sencillo, porque a la negación interna de su propia naturaleza había que unir su miedo a que sus allegados y la sociedad le rechazaran por ser homosexual.

"Cuando todo el mundo te dice que sentir lo que sientes es una aberración, que la sociedad también lo cree y que la religión lo condena, tu autoestima se desmorona. Sentí que tenía que deshacerme de todo eso, enfrentarme a mí mismo y reconocer lo que era. No quería que mis hijos crecieran en una casa llena de mentiras o incluso pensando que había algo malo en ser homosexual", desvelaba a la misma publicación demostrando que ha logrado vencer a sus propios demonios.

