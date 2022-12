Ricky Gervais no quiere embarcarse en la paternidad

El cómico Ricky Gervais (52) ha escrito recientemente su testamento y ha decidido legar toda su fortuna a su pareja Jane Fallon -con la que mantiene una relación desde hace 30 años-, ya que no tienen descendencia, una decisión que tomó hace mucho tiempo.

"Es lógico que te preocupes por testamentos y ese tipo de cosas, yo tengo claro que todo va a ir a mi pareja. Ya lo tengo todo organizado. Elegimos no tener hijos. No pienso en eso, no me molesta en absoluto. No sé si eso es un legado realmente, es algo biológico. Yo no creo en cosas como esas", señaló al periódico The Sun.

Aunque Ricky prefiere no pensar en su testamento, sí se muestra preocupado con la posibilidad de contraer una enfermedad.

"Ni siquiera pienso sobre lo que pensará la gente de mí cuando muera. No tiene sentido. No me preocupo por la muerte, solo por el modo en que mueres. Mi madre falleció por un cáncer de pulmón, que es una de las peores cosas que se puede tener. Es una manera terrible de morir", explicó.

Sin embargo, la estrella de 52 años está decidida a ser el mejor en su profesión, porque quiere convertirse en uno de los mejores cómicos de Gran Bretaña, como su ídolo John Cleese.

"Me preocupo por mi legado mientras estoy vivo. Quiero seguir haciendo esto el máximo tiempo que pueda. Quiero ser como John Cleese y cuando tenga 70 años ser capaz de decir: 'Oh Dios mío, Fawlty Towers [serie de los años 70 protagonizada por John Cleese] es considerada todavía como una de las mejores comedias de todos los tiempos'. Quiero pensar así. Mi legado después de morir no es tan importante para mí, no tiene mucho sentido", añadió.