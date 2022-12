Richard Madden no se siente guapo

El actor de 'Juego de Tronos' Richard Madden no se encuentra particularmente atractivo, pero en lugar de ver esto como un inconveniente cree que le ha servido para conseguir más trabajo, ya que ha visto como algunos de sus compañeros "más guapos" han sido rechazados para ciertos papeles por su apariencia.

"No creo que yo sea guapo. Tengo amigos que sí que son realmente guapos y no han conseguido ciertos papeles porque eran demasiado atractivos. Yo nunca he tenido este problema. Me vuelvo diferente con cada personaje, lo que supongo que es bastante práctico", explica el actor en la revista Woman.

Sin embargo, que el intérprete no se considere especialmente agraciado no quiere decir que no cuide su apariencia, más bien al revés, sobre todo si sabe que tiene una escena sin camiseta.

"Mi trabajo es como ser atleta, ya que muchos de los papeles requieren que te quites la parte de arriba. No son solo las actrices las que son juzgadas por sus cuerpos. Pero no consigo mantener un equilibrio, puedo estar comiendo sano y haciendo ejercicio o comiendo muchas pizzas y bebiendo cervezas", añade Richard.

El éxito no ha conseguido que el actor deje de tener los pies en la tierra, de hecho confiesa que teme no volver a encontrar trabajo cada vez que termina un proyecto cinematográfico.

"Sigo sin creerme que actuar sea un trabajo. Empecé cuando era niño y he tenido la suerte de poder seguir trabajando. Pero cada vez que termino con un papel pienso que será el último. No creo que esté conquistando Hollywood, simplemente he tenido suerte en algunas cosas. Entonces es cuando entro en pánico y pienso: 'Oh Dios mío, no sé hacer otra cosa y tengo casi 30", revela el intérprete.