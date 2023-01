Revelan uno de los 'hobbies' de Michael Jackson relacionado con el cantante Prince

El cantante Michael Jackson -que falleció en 2009- disfrutaba recreándose en los momentos más embarazosos de su rival musical Prince , algunos de los cuales tenía grabados en vídeo para poder mostrárselos a los invitados que acudían a su rancho Neverland. Así lo hizo durante la visita del productor L.A. Reid y el músico Kenneth 'Babyface' Edmonds, quienes acudieron a su casa para hablar sobre la posibilidad de componer juntos.

En aquella ocasión, el rey del pop les ofreció un tour por el rancho, que concluyó en una sala de proyección donde les hizo ver una grabación de un concierto de James Brown de 1983 en el que él y Prince fueron invitados a unirse al cantante en el escenario. Para deleite de Michael, que realizó un breve baile para el público, la actuación de Prince no salió tan bien como la suya.

Publicidad

Ver: Michael Jackson, el Rey del Pop que nunca murió

"Prince no conseguía hacer sonar su guitarra, se quitó la camisa y realizó un montón de poses y trucos con el micrófono. Después de la impresionante actuación estrella de Michael, Prince no pudo haberlo hecho peor, y a Michael le gustaba reírse de él mientras veía el vídeo", explica L.A. Reid en su libro 'Sing To Me'.

Además, Michael también proyectó para sus invitados una escena de la película 'Bajo la luna de cereza', dirigida y protagonizada por Prince.

"Después de aquello, Michael puso una escena de la película de Prince 'Bajo la luna de cereza', esa cinta pseudoartística en blanco y negro que hizo después de 'Purple Rain', para reírse un poco más de Prince", añade.

Publicidad

Ver: Dibujos realizados por Michael Jackson saldrán próximamente a la venta

Por: Bang Showbiz