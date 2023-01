Recorte en novela de Juan Pablo Espinosa

Resulta que la novela, a dos meses de estar al aire, fue retirada. La historia, creada por su protagonista, no funcionó. Al parecer en los ‘focus group’ que le hicieron la historia no pegó. Así las cosas, la decisión fue sacarla del aire antes de tiempo. Telemundo Estados Unidos le echó tijera y de los 125 capítulos no salieron ni la mitad. Los actores están muy tristes, pues aunque ya habían terminado sus grabaciones el hecho de que la saquen del aire es un fracaso para ellos.