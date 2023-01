Rebel Wilson aprovechó la gala de los BAFTA para flirtear con Idris Elba

La actriz Rebel Wilson no desaprovechó la oportunidad para flirtear con Idris Elba este domingo en la gala de los BAFTA cuando subió al escenario para presentar el premio a Mejor Actor de Reparto, categoría en la que el actor estaba nominado por su papel en 'Beasts of No Nation'.

"Lo siento Idris Elba, me estás poniendo un poco nerviosa, es que estoy programada para querer chocolate el Día de San Valentín", aseguró Rebel desde el escenario.

Publicidad

Durante su intervención en la ceremonia, la intérprete no pudo evitar sentirse deslumbrada ante la presencia de cinco actores tan atractivos como los nominados a Mejor Actor de Reparto: Mark Rylance, Mark Ruffalo, Benicio del Toro y Christian Bale, además de Idris.

"Cinco hombres muy atractivos han sido nominados y yo tengo muchas ganas de felicitar al ganador, aunque tengo incluso más ganas de consolar a los cuatro perdedores", añadió.

Sin renunciar al sentido del humor, Rebel también hizo referencia durante su discurso a la falta de diversidad en las nominaciones a los premios Óscar de este año, alabando a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por su mentalidad más abierta.

"Es maravilloso estar aquí, en este evento tan prestigioso. Nunca me han invitado a los Óscar porque, como ya sabréis, son racistas. Pero los miembros de la Academia de los BAFTA son más diversos y eso es lo que todos queremos ver en la vida, ¿verdad? Diversidad de miembros. Espero regresar aquí algún día para ganar un BAFTA. Ya he estado practicando mi cara transgénero", aseguró.