¿Qué ha pasado entre Zayn Malik y PartyNextDoor?

Pese a haber trabajado juntos en el éxito 'Still Got Time' y presumir de una bonita amistad en el pasado, algo ha debido suceder entre Zayn Malik y PartyNextDoor, ya que sin previo aviso, el rapero canadiense ha pulsado el botón de 'dejar de seguir' al exintegrante de One Direction en las redes sociales y, para disgusto de muchos de sus fans, ha eliminado la canción que tienen juntos y los remixes de la misma tanto de YouTube como de Spotify.

De momento no se conocen más detalles sobre la supuesta trifulca, ya que ninguno de los dos implicados se ha pronunciado al respecto, aunque PartyNextDoor ha corrido a eliminar todas las publicaciones que mencionaban en sus redes sociales su colaboración con el exmiembro de One Direction. Por su parte, Zayn, que hace unos días mostraba en su cuenta de Instagram su nuevo tatuaje con la fecha de lanzamiento de su single con el rapero y las iniciales del título 'SGT' -'Still Got Time', no publica nada en la esfera virtual desde que su novia, Gigi Hadid, cumpliese años el pasado domingo.

Muchos de sus fans esperan ahora ansiosos un intercambio de palabras en Twitter, en la línea de los que Zayn ha protagonizado en anteriores ocasiones para resolver sus conflictos o diferencias artísticas con sus colaboradores. Uno de los más sonados tuvo lugar cuando acusó públicamente a su antiguo amigo y productor Naughty Boy de filtrar material del primer disco en solitario del artista después de haber dejado la famosa boyband.

"@NaughtyBoyMusic eres un maldito gordo ridículo, deja de pretender que somos amigos, nadie te conoce", escribía Zayn en la esfera virtual.

El joven cantante tenía insultos para todo el mundo. Apenas unos meses antes ya había protagonizado un tenso intercambio de tuits con Louis Tomlinson después de que este se burlara de una foto que Zayn había publicado precisamente junto a Naughty Boy cuando aún eran amigos.

"¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y te parecía que usar esos filtros de Mac en tus fotos era guay? Hay gente que todavía lo cree, ¡já!", comentaba Louis en una poca sutil referencia a la imagen de su antiguo compañero y el productor, a lo que Zayn no dudó en responder: "¿Y te acuerdas de cuando tú aún tenías una vida y no te dedicabas a hacer comentarios sobre la mía?".