Qué ha pasado con 'Pipe' de Dónde Carajos está Umaña; aquí puedes ver la producción

habla en La Red y contó la verdadera razón por la que dejó la actuación. Él cuenta cómo vivió ese 'bajonazo' emocional que tuvo y cómo lo afectó para seguir en su carrera en la pantalla chica.

"Algo que me ocurría particularmente cuando enfrentaba problemas emocionales o personales, era que solía hacer un 'click', entraba en personaje y me olvidaba de todo lo que pasaba a mi alrededor. Trataba de hacer las escenas lo mejor posible, pero el bajón emocional seguía ahí, rondando mi cabeza, y eso me impedía meterme completamente en los personajes", expresa.

Por lo cual se alejó completamente de la televisión y en medio de este duelo, se le sumó el de su ruptura amorosa. Con su pareja estuvo cerca de 10 años, y por ello se aisló, empezó a presentar síntomas de depresión y decidió buscar ayuda profesional.

"Soy muy partidario de la terapia. Creo que todos los seres humanos necesitamos tener un terapeuta. Con acompañamiento profesional, estos procesos pueden vivirse de una forma más ligera y tranquila", añade.

Después, indica que estuvo alejado de la actuación durante tres años y medio, pero hace un año decidió retomar el camino y reconciliarme con su profesión. Fue ahí cuando todo empezó a cambiar.

"Una amiga del teatro me contactó porque iba a empezar una miniserie y me invitó al casting. Yo acepté, más que nada, para reencontrarme con algunos compañeros. Fui, quedé en el proyecto, y lo hice, aunque todavía no me sentía del todo bien. Sentía que no lo estaba disfrutando completamente", puntualiza.

