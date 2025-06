Patricia Silva revela que su exesposo metió a su amante a su casa: este es su duro relato

Patricia Silva hizo parte del reconocido elenco de Sábados Felices por más de 40 años y en el 2024 decidió que daría un paso al costado, sin embargo, para muchos siempre seguirá siendo una de las mujeres más recordadas y exitosas del humor colombiano.

A pesar de estar dedicada a hacer reír a los colombianos, lo cierto es que los últimos años no todo en su vida ha sido color de rosa y enfrentó un momento muy complicado al descubrir que el hombre que amaba, su esposo durante más de 18 años le estaba siendo infiel.

Patricia Silva habla del engaño de su marido

La humorista declaró que lo que le sucedió la tomó por sorpresa y califica el acto como una “puñalada trapera”, pues no esperaba que su “parcero por tantos años”, le diera la espalda con una mujer que, además, tiene 30 años menos que él, situación que ofende mucho a la comediante.

Mientras contenía las lágrimas recordó que tuvo que hacer muchos shows como si nada pasara, pero ella misma sentía que su actitud y su aura estaban completamente transformados: “estaba muerta por dentro, era muy duro”, Silva tenía el corazón destrozado.

Durante un año duró bastante mal y evitó comentar la situación con otras personas, sin embargo, se daban cuenta al verla. Fue con ayuda de Dios y de la terapia que eventualmente pudo salir adelante y explica que ha intentado perdonar a su exesposo por lo sucedido, no obstante, no culpa a la tercera persona en discordia.

“Tuve un matrimonio sólido, durante 18 años yo fui completamente feliz (…) lo tuve que pillar, eso te deja psicológicamente muy mal”, mencionó y agregó que actualmente está mucho mejor y, de hecho, no tiene ningún tipo de contacto con su exesposo.

Al parecer el hombre tuvo un accidente en el que estuvo a punto de morir y ella le pidió a Dios que no sucediera, pues a pesar del dolor que le causó, ella ya lo perdonó y no quiere que esto se le devuelva de ninguna forma, no necesita que sufra como le ocurrió a ella.

“¿Cómo una persona puede ser feliz sobre tu desgracia?”, cuestionó y explicó que la amante realmente no la conocía, “la peladita iba a mi casa, fuimos a fiestas, la niña la metió a mi apartamento, eso me pareció una falta de respeto terrible (…) ¿dónde quedó la lealtad de mi esposo?”, finalizó al dialogar sobre el tema.

Dos años después de su separación lo cierto es que no sabe realmente si su exesposo sigue con la joven o si la relación ya terminó, pero ella está lista para salir adelante y dejar atrás este momento tan doloroso en su vida.