Protagonista de Transformers consumió drogas para grabar una escena

Shia LaBeouf se toma muy en serio la preparación de los papeles que interpreta, aunque en algunas ocasiones eso le lleve a comportarse de forma errática y alocada, como hizo durante el rodaje de 'Charlie Countryman', donde tras consumir drogas para filmar una escena acabó destrozando el estudio, según ha revelado el que fuera su compañero de reparto Rupert Grint.

"Sí, sí, lo hizo. Creo que podríamos decir que es un actor del método. Él vive los papeles que interpreta. Fue... interesante. No sé si debería contar muchos detalles sobre lo que sucedió en el estudio. Lo destrozó todo, se desnudó y decía que veía una lechuza. Si algo te hace pensar que no debes tomar drogas es presenciar algo así", señaló Rupert al diario The Guardian.

Pero esta no ha sido la única excentricidad que Shia ha llevado a cabo para meterse dentro de la piel de sus personajes, ya que durante el rodaje de 'Corazones de acero' -cinta que protagoniza junto a Brad Pitt- no dudó en cortarse la cara para dar más veracidad a su papel de soldado.

"Estábamos en la sala de maquillaje y a Shia le estaban pintando cortes en la cara, que parecían muy realistas.

Pero él dijo: 'No, no parece que sean de verdad'. Salió al pasillo y cuando volvió me preguntó como si nada: '¿Quieres ver algo divertido? Fíjate en esto'. Y se cortó la cara con un cuchillo allí mismo. Y durante el resto de la película siguió reabriéndose las heridas de la cara. Son de verdad", aseguró su compañero de reparto Logan Lerman a la edición británica de la revista GQ.

Y no paró ahí. Shia llegó incluso a hacer que le sacaran uno de sus dientes para así ofrecer una actuación lo más realista posible.

"A ver, no lo hizo él mismo, sí que fue al dentista y le pidió que se lo sacara, pero aun así, es una petición muy rara", añadió Lerman.

